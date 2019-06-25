Сквер на перекрестке 8-й Советской и Мытнинской благоустроят

На участке поставят новые урны, уличные кресла и полукруглые скамейки.

Летом в Центральном районе Петербурга благоустроят сквер на пересечении 8-й Советской и Мытнинской улицах, сообщили в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга 25 июня.

В сквере уже высажены 17 деревьев с разным цветом листвы и 504 декоративных кустарника. Все старые деревья решили сохранить. Садовники высадили медовую траву и привели в порядок газоны. Пешеходные дорожки и места отдыха вымостили, а скоро в сквере поставят полукруглые скамьи, новые урны и уличные кресла. Для велосипедистов появится специальная парковка.

Особенно в комитете по благоустройству Петербурга хвалят круглую скамью на резиновом покрытии — предполагается, что она станет акцентом сквера.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге убрали “ворота Шнурова”.