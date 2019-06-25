В КГИОП подтвердили, что “ворота Шнурова” убрали

Музыкант якобы сделал из арки дома-памятника гараж для BMW.

Управляющая компания демонтировала ворота в арке дома на улице Чайковского, которые, по данным СМИ, поставил музыкант Сергей Шнуров, сделав таким образом гараж для своей машины, сообщает РИА Новости со ссылкой на КГИОП Санкт-Петербурга 25 июня.

Дом, о котором идет речь, является памятником Санкт-Петербурга — раньше в нем располагалась придворная прачечная. Жителям Центрального района Петербурга не понравились ворота и они пожаловались на них в УК и КГИОП.

В комитете Петербурга объяснили, что установка “металлоконструкции” не была согласована с жителями и Петербургом, что необходимо, когда речь идет о памятниках. В итоге ворота сняли сотрудники районного Жилкомсервиса №1.

Сам музыкант не подтвердил и не опроверг сообщения в СМИ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что тем временем ресторан Матильды Шнуровой вышел на мировой уровень и вошел в список лучших заведений.