Ресторан Матильды Шнуровой вышел на мировой уровень

В топ-120 лучших ресторанов мира попали два петербургских ресторана — Harvest и «Кококо».

В расширенный ежегодный рейтинг The World’s Best Restaurants вошли три российских ресторана. Московское заведение Selfie заняло 65-ю строчку, петербургские Harvest и «Кококо» заняли 92-е и 104-е места соответственно. Сегодня была оглашена вторая часть рейтинга, а кто занял первые 50 мест станет известно в будущий вторник на церемонии в Сингапуре.

Ресторан русской кухни «Кококо» открылся в апреле 3016 года в отеле W на Вознесенском пр. Он принадлежит Матильде Шнуровой. Теперь отель сменил название на So Sofitel. Отличительная черта ресторана 3 работа с местными фермерскими сезонными продуктами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщала, что получила экс-супруга Шнурова Матильда после развода.