Меркель стало плохо на официальной встрече

В ходе официальной встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером канцлеру Германии Ангеле Меркель вновь стало плохо.

Меркель начала сильно дрожать, как на недавней встрече в президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 18 июня. Тогда Меркель во время торжественной церемонии также испытывала сильную дрожь.

Однако пресс-секретарь канцлера отмечает, что со здоровьем у Ангелы Меркель полный порядок, а все запланированные мероприятия они посетит в соответствии с графиком, в том числе Меркель появится на саммите G20 в Японии.

Зеленский, комментируя недавнюю ситуацию, заявлял, что с канцлером все было в порядке, она объяснила недомогание обезвоживанием. По словам украинского лидера, ей стало лучше после трех выпитых стаканов воды.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленский объяснил, почему он не помог дрожащей Меркель.