Трамвайную линию в Кудрово построят без инвестора – за счет бюджета

Сколько будет стоить проект, ещё не ясно. . Фото: pixabay.com

Сколько будет стоить проект, ещё не ясно. . Фото: pixabay.com

Так получится сэкономить 3 млрд рублей.

Трамвайная линия из Петербурга в город Кудрово Ленинградской области будет построена за счет бюджетных средств, то есть по сути на деньги налогоплательщиков. Об этом 27 июня сообщили в в Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Решение, как объясняют в дирекции, связано с капитальными затратами. Прокладка линии на основе госзаказа и с использованием городской инфраструктуры уменьшит стоимость реализации проекта более чем на 3 млрд рублей.

Ранее, напомним, рассматривался вариант запуска трамвая с привлечением частных инвестиций. Однако как тогда, так и сейчас, точная стоимость проекта пока не известна.

Кудрово стал городом в мае 2018 года. Сейчас – это очень плотно застроенный район, который остро нуждается в улучшении транспортной доступности. Метро здесь обещают построить к 2025 году.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что жители Мурино и Кудрово записали видеообращение к Владимиру Путину