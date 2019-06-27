В Петербурге арестован мужчина, зарезавший свою подругу

Следственный комитет РФ по Петербургу арестовал и предъявил обвинение мужчине подозреваемому в убийстве своей знакомой.

По данным следствия, обвиняемый в ходе ссоры со своей 18-летней подругой нанес ей более 10 ударов ножом. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия. Убийство произошло в квартире одного из домов на Московском проспекте Петербурга вечером 25 июня.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Василеостровском районе мужчину избили неизвестные. В прошедшую среду, 26 июня, сотрудникам отделения полиции Василеостровского района стало известно о госпитализации мужчины.