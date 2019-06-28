Порошенко: «Европа сделала шаг к признанию Крыма российским»

Порошенко недоволен тем, что Европа пошла по пути признания Крыма российским. Фото: wikimedia.org

Порошенко недоволен тем, что Европа пошла по пути признания Крыма российским. Фото: wikimedia.org

Экс-президент Украины считает, что восстановление полномочий России в ПАСЕ воодушевит россиян на борьбу за признание аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Свое заявление, записанное на видео, Петр Порошенко опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду приняла резолюцию, где полностью вернула России полномочия, которых ее лишили в 2014 году. В 2017 году РФ перестала платить взносы в Совет Европы, в которых тот весьма нуждается.

Петр Порошенко сказал, что решение ПАСЕ — это больше, чем просто снижение санкционного давления на Россию. Экс-президент выразил надежду, что в будущем ПАСЕ будет прислушиваться к украинской делегации, чтобы пресечь распространение «этой раковой опухоли» и дальнейшего ослабления санкций, продления которых с трудом добивалась украинская сторона.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии, а не в Крыму