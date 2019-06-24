Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии, а не в Крыму

Экс-президент Украины опубликовал в Facebook видеообращение, где выразил солидарность с Грузией, которая сопротивляется «российской агрессии».

Петр Порошенко призвал жителей Украины не оставлять в беде «грузинских братьев» в тот момент, когда Россия «наносит удар по туристической Грузии». Он попросил украинцев отдыхать в Грузии, а не в Крыму, и обратился к правительству, министерству транспорта и авиакомпаниям Украины рассмотреть возможность введения скидок на полеты в Грузию.

Порошенко вспомнил, что Грузия еще до официального переименования Киева в международных аэропортах по собственному почину сменила в аэропортах таблички «Kiev» на «Kyiv». Экс-президент считает, что ответным жестом должно стать переименование украинцами Грузии в Сакартвело (так грузины называют свою страну).

«Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину!» — заявил Порошенко.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Грузия пытается привлечь туристов из Европы и Америки после конфликта с Россией.