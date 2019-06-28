В Тосненском районе появилась инновационная нефтебаза

«Газпром нефть» ввела в Ленобласти новейший комплекс перевалки и хранения нефтепродуктов «Гладкое» с полностью автоматизированным учетом и контролем топлива.

Это первый подобный комплекс в России. Топливо тестируется на четыре важнейших показателя нефтепродуктов на входе и выходе терминала. Данные в онлайн-режиме передаются в систему контроля компании. Терминал способен обрабатывать миллион тонн нефтепродуктов в год.

Новый терминал обеспечит поставки топлива стабильного качества на рынок Северо-Запада.

Компания собирается к 2025 году модернизировать все принадлежащие ей топливные терминалы по образцу «Гладкого», в результате объем перевалки в сети «Газпром нефти» вырастет на 20%, а средний объем перевалки одного терминала — на 58%. Сеть «Газпромнефти» насчитывает 31 терминал в 15 регионах.