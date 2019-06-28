Жилой комплекс «Жемчужный берег» введен в эксплуатацию

Компания «Балтийская жемчужина» получила разрешение Госстройнадзора на ввод в эксплуатацию еще одного жилого квартала.

ЖК «Жемчужный берег» находится в створе Матисова и Дудергофского каналов. Он состоит из трех малоэтажных домов бизнес-класса и трех 10-12-этажных высоток класса «комфорт плюс». Общая жилая площадь комплекса составляет 65 тыс. м2. Квартал оснащен теплым охраняемым подземным паркингом на 720 машино-мест. Попасть в паркинг можно, спустившись на лифте прямо с жилого этажа.

Ключи от квартир владельцы квартир получат до конца года. На данный момент продано 86% квартир класса «комфорт плюс» и 60% квартир класса «престиж». На первых этажах высотных корпусов «Жемчужного берега», выходящих на пр. Героев, находятся 29 коммерческих помещений, из них нераспроданными остались только два — площадью 184 и 189 м2.

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