Новый детский сад в ЖК “Приневский” ввели в эксплуатацию

Детский сад получил адрес Русановская ул., 16, корпус 2. Фото: группа ЦДС
Детский сад получил адрес Русановская ул., 16, корпус 2. Фото: группа ЦДС

ДОУ на 180 мест откроется для детей уже в сентябре 2019 года.

В жилом комплексе “Приневский” сдали новый детский сад, сообщили в понедельник 24 июня Gazeta.SPb в группе ЦДС, которая отвечает за проект. Дети смогут пойти в новый садик уже в сентябре.

ДОУ рассчитано на 180 мест и получило адрес Русановская, 16, корпус 2. Его площадь составляет 4170 м2, предполагается, что в нем будут заниматься 10 разновозрастных детских групп. Детский сад оборудован бассейном, гимнастическим и музыкальным залами, лифтами, кухней и столовой. Территория уже полностью благоустроена.

ЖК “Приневский расположен на юго-востоке Невского района Санкт-Петербурга. Квартал включает в себя восемь домов по 24 этажа. В нем поселятся 9 тысяч петербуржцев. Предполагается, что на придомовой территории появятся школа и поликлиника.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что детский сад в Парголово тоже хотят открыть осенью.

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