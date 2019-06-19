Новый детский сад в Парголово откроют 1 сентября

Он станет пятым на территории ЖК “Северная долина”, если верить “Главстрою-СПБ”.

Детский сад в Парголово разрешили ввести в эксплуатацию после визита инспекторов из службы Госстройнадзора в ЖК “Северная долина”, сообщили в Смольном 19 июня. Соцучреждение рассчитано на 220 детей.

Новый детсад получит территорию в 5900 м2, в нем будут заниматься 12 разных групп детей, которых поделят по возрасту. В здании откроют спортзал и музыкальную комнату, бассейн, помещения для кружков и учебы, а вокруг самого здания появятся детские и спортивные площадки.

В Парголово живут около 67,5 тысяч человек. За объект несет ответственность “Главстрой-СПБ”, сейчас, по данным на сайте застройщика, в комплексе уже работают четыре детских сада.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Смольный расторг договор на застройку устья Смоленки.