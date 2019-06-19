Смольный расторг договор на застройку территории в устье реки Смоленки

Власти Петербурга расторгли договор с инвестором на аренду двух участков в устье реки Смоленки. Об этом в соцсетях сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

По словам депутата, эту информацию ему подтвердил заместитель председателя комитета имущественных отношений Александр Герман.

«Теперь дорога к созданию парка открыта. Парку на Смоленке – быть!», написал Вишневский в своем Facebook.

Напомним, что в 2016 году Смольный отдал участки в устье Смоленки в аренду ООО «Новые территории девелопмент». Компания планировала построить там гостиничный комплекс «Корабли».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что строительство гостиниц в устье Смоленки запретили в судебном порядке. Активисты потребовали обязать Госстройнадзор издать приказы о прекращении действия указанных разрешений на строительство.

Суд требования защитников парка удовлетворил.