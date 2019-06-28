В Адмиралтейском районе установили мемориальную доску композитору Владиславу Успенскому

Владислав Успенский скончался в 2004 году. Фото: https://78.ru
Владислав Успенский скончался в 2004 году. Фото: https://78.ru

Памятная доска появилась на доме 5 по набережной Адмиралтейского канала.

В пятницу, 28 июня, в Петербурге прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски композитору Владиславу Успенскому. Об этом сообщает комитет по культуре Петербурга.

Доску можно найти на 5 доме по набережной Адмиралтейского канала.

В торжественной церемонии приняли участие сотрудник консерватории имени Римского-Корсакова, а также ученики и коллеги композитора. Присутствующие возложили цветы у здания, где жил народный артист РСФСР, а музыканты исполняли фрагменты произведений композитора.

Владислав Успенский скончался в 2004 году. Он является автором оперы “Интервенция”, балета “Летят журавли”, мюзикла “Анна Каренина”.

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