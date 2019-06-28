29 июня «Зенит» проведет «Большой футбольный день»

Фото: Screenshot instagram.com/stories/zenit_spb
Фото: Screenshot instagram.com/stories/zenit_spb

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет «Большой футбольный день». Соответствующий анонс был размещен на телеканале «Зенит-ТВ» 29 июня.

В этот день «сине-бело-голубые» закончат сборы в Австрии, сыграв два заключительных матча против венгерского «Гонведа» и сербского «Црвены Звезды».

Обе игры болельщики смогут посмотреть в прямом эфире. Начало матчей в 12:00 и 17:30.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в пятницу, 28 июня, в честь бывшего полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» пройдет благотворительный вечер в Глазго.

Около 6 лет назад у спортсмена был диагностирован боковой амиотрофический склероз — заболевание центральной нервной системы. В связи с этим Риксен лишился возможности разговаривать и передвигаться.

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