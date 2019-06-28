«Зенит» поддержал смертельно больного Риксена

В пятницу, 28 июня, в честь бывшего полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» продйет благотворительный вечер в Глазго.

Футболисты, генеральный директор и тренерский штаб сине-бело-голубых сфотографировались на фоне баннера с надписью «Никогда не сдавайся, Фернандо» и его изображением. Тем самым они хотели выразить поддержку смертельно больному футболисту.

Ранее сам Риксен писал в своём Instagram, что ему становится хуже и этот благотворительный вечер будет последним.

Около 6 лет назад у спортсмена был диагностирован боковой амиотрофический склероз — заболевание центральной нервной системы. В связи с этим Риксен лишился возможности разговаривать и передвигаться.

Футбольная карьера связала Риксена с «Зенитом» с 2006 по 2009 годы. В составе сине-бело-голубых он принимал участие в 45 матчах.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Кокорин обратился к болельщикам из СИЗО.