С Пироговской на «скорой» увезли мотоциклиста

Он находился в сознании, когда за ним приехали медики.

Инцидент случился в ночь с 28 на 29 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди выложили фотографии и видеозаписи с места происшествия. В посте группы уточняется, что авария случилась на Пироговской набережной – ее участником стал автомобиль и мотоцикл. Как обычно пострадал байкер – ему вызвали карету скорой помощи. Прибывшие медики осмотрели любителя мотоциклов, насколько тяжелое его состояние – не уточняется.

Пока непонятно также, кто стал виновником аварии и пострадал ли водитель машины. Транспортное средство выглядит помято.

«Нексия» шла на разворот, а мот он попросту не увидел. Вот результат невнимательности»,

— уверяет один из комментаторов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Узбекистане аттракцион развалился во время движения. Погибла девушка.