Дроздов согласен с запретом на содержание дома диких животных

Он считает, что такое питомец в любой момент может навредить хозяину.

Своим мнением телеведущий и зоолог поделился 28 июня, передает «Говорит Москва». Николай Дроздов, комментируя решение правительства, согласился с инициативой. Он считает, что дома нельзя держать экзотических животных. Они могут быть опасны для людей – все может закончиться несчастным случаем.

Дроздов вспомнил историю о семье, которая завела льва. В какой-то момент хищник напал на одного из домочадцев – его пришлось застрелить. Позже в доме поселился еще один лев и пума. Последняя набросилась на ребенка – встреча закончилась летальным исходом.

Напоминаем, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому в квартирах нельзя держать экзотических животных.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Николай Дроздов больше не будет вести «В мире животных». Он рассказал, что ушел из программы, несмотря на то, что его просили остаться. Сейчас по телевизору показывают повторы выпусков и, как уверяет телеведущий, он не против.