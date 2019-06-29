Семак выложил фотографию сына-выпускника

Илья Семак закончился факультет социологии МГУ.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Главный тренер «Зенита» выложил снимок своего сына и написал, что любит его и гордится им. На фотографии Илья в окружении своих одногруппников стоит в мантии и шапочке выпускника. Сын Семака отметил, что тоже любит своего отца, поблагодарил его за поддержку и отметил, что ему всю жизнь было на кого равняться.

Напоминаем, что у главного тренера «сине-бело-голубых» большая семья. Вместе с супругой Семак воспитывает восемь детей – в июле 2016 года семья удочерила девочку-инвалида Таню. Большинство из них занимаются спортом – кто-то играет в футбол, кто-то увлекался конным спортом.

Специалист же занял свою должность в петербургском клубе в 2018 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Сергей Семак выступил против ввода лимита на легионеров для российских команд. Главный тренер «Зенита» считает, что это помешает футболистам принять участие в еврокубках.