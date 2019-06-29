Водитель мопеда “потерял” подростка-пассажира и уехал

Теперь инспекторы ГИБДД Всеволожска разыскивают мужчину.

Водитель мопеда “потерял” по дороге пассажира во Всеволожске: с транспортного средства свалился 15-летний подросток, которого госпитализировали с травмами средней тяжести, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 29 июня в субботу.

Инспекторы сообщают, что несчастный случай произошел на улице Шишканя Всеволожска в субботу 29 июня. Подросток, сидевший сзади, упал на дорогу, но водитель не остановился и уехал. Сейчас инспекторы выясняют обстоятельства аварии и начали поиск владельца транспортного средства. Вероятно, сотрудники ведомства надеются побеседовать с подростком, когда врачи отпустят его из больницы.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пенсионер за рулем иномарки, которая врезалась в столб на “Скандинавии”, мог уснуть за дорогой.