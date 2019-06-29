В Сети появился список самых сексуальных наций Земли

Россияне заняли в этом списке 33-е место — портал в шутку обвинил в этом Путина.

Пользователи Интернета назвали самые сексуальные нации планеты Земля. Список из 50 национальностей появился на сайте Big Seven Travel 29 июня. Точное число проголосовавших портал не называет, отмечая при этом, что сервисом пользуются свыше 1,5 млн человек.

Последнее место в рейтинге заняла Ирландия, а перед ней стоят хорваты и бельгийцы. Россия попала на 33-е место: “…ниже, чем можно было бы предположить для страны, которая является родиной для моделей Ирины Шейк и Натальи Водяновой. Мы виним в этом Путина,” — отмечают сотрудники агентства (это, вероятно, шутка).

Третье место заняли филиппинцы, второе получили датчане, а самыми сексуальными признали жителей Украины. В качестве примера красоты и сексуальности портал приводит актрису Милу Кунис с украинскими корнями.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Серябкина и Темникова из Serebro состояли в отношениях.