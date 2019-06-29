Бывшие участницы Serebro Серябкина и Темникова состояли в отношениях

Девушки 7 лет пели в одной группе до ухода Темниковой. Фото: скриншот клипа
Девушки 7 лет пели в одной группе до ухода Темниковой. Фото: скриншот клипа

Участницы коллектива снимали один номер на гастролях, но разошлись из-за ревности и конкуренции.

Ольга Серябкина призналась, что состояла в отношениях с Еленой Темниковой, в тем годы, когда они обе пели в группе Serebro, передают слова Серябкиной “Известия” 29 июня.

Серябкина рассказала, что роман продлился несколько лет, она и Темникова жили в одном номере на гастролях, но расстались из-за ревности и конкуренции. Певица ответила этим признанием на слухи о ее романе с продюсером Максимом Фадеевым.

Елена Темникова выступала в составе группы Serebro с 2007 по 2014 год — она ушла из коллектива из-за проблем со здоровьем. Сейчас ей 34 года. Продолжает сольную карьеру, замужем за предпринимателем Дмитрием Сергеевым, воспитывает дочь.

Ольга Серябкина начала выступать в составе Serebro в том же 2007 году, но покинула проект в феврале 2019 года. Сейчас продолжает заниматься сольным проектом MOLLY. Певице 34 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Путин ответил на критику Элтона Джона.

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Бывшие участницы Serebro Серябкина и Темникова состояли в отношениях
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