Путин прокомментировал критику со стороны Элтона Джона

Президент назвал музыканта очень талантливым человеком.
Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Глава страны Владимир Путин рассказал, что считает Элтона Джона гениальным музыкантом, которому всегда рады в России. Он также подчеркнул, что певец, по его мнению, заблуждается, когда говорит, что в стране негативно относятся к представителям ЛГБТ-сообщества.
«Я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение»,
— сказал Путин, передают РИА Новости.
Элтону Джону показалось, что глава России фальшивит, когда говорит, что в России не имеют ничего против сексуальных меньшинств. Он напомнил о ситуации с фильмом «Рокетмен», из которого вырезали сцены с проявлениями любви между людьми одного пола
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии. Также Элтон Джон подчеркнул, что не согласен с утверждением Путина о несостоятельности и упадке либеральной идеи.