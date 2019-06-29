Путин прокомментировал критику со стороны Элтона Джона

Владимир Путин. Фото: wikimedia.org
Владимир Путин. Фото: wikimedia.org

Президент назвал музыканта очень талантливым человеком.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Глава страны Владимир Путин рассказал, что считает Элтона Джона гениальным музыкантом, которому всегда рады в России. Он также подчеркнул, что певец, по его мнению, заблуждается, когда говорит, что в стране негативно относятся к представителям ЛГБТ-сообщества.

«Я ничего здесь не передернул, у нас действительно очень ровное отношение»,

— сказал Путин, передают РИА Новости.

Элтону Джону показалось, что глава России фальшивит, когда говорит, что в России не имеют ничего против сексуальных меньшинств. Он напомнил о ситуации с фильмом «Рокетмен», из которого вырезали сцены с проявлениями любви между людьми одного пола

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии. Также Элтон Джон подчеркнул, что не согласен с утверждением Путина о несостоятельности и упадке либеральной идеи.

владимир путин элтон джон
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин прокомментировал критику со стороны Элтона Джона
Петербургские законодатели приехали на открытие граффити от HoodGraff в ...
Сутормин присоединится к “Рубину” вместо “Зенита”
Беглов “ВКонтакте” озвучил итоги уходящей недели
Гражданин Китая лишился автомобиля за 6 млн, пока ужинал в петербургском ...
Пенсионерка отдала “соцработнику” реальные деньги за пачку купюр “Банка приколов”
Футболист Риксен устроил последнюю вечеринку
Мошенники обманным путем продали пенсионерке 5 шуб