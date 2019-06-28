Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Элтон Джон. Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Элтон Джон. Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Британский музыкант Элтон Джон обратился к российскому президенту Владимиру Путину в своем Instagram, обвинив его в лицемерии.

По словам артиста, Путин говорит об отсутствии проблем с правами ЛГБТ-сообщества в России, но на деле вырезаются сцены из фильма «Рокетмен» из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Также Элтон Джон подчеркнул, что не согласен с утверждением Путина о несостоятельности и упадке либеральной идеи.

«Я горжусь тем, что наше государство признает универсальное право человека любить того, кого он хочет», — отметил певец.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что российский президент в интервью Financial Times заявил о закате либерализма, который стал противоречить интересам подавляющего живущих на Земле.

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