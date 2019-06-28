Путин заявил, что либеральная идея устарела

Российский президент в интервью Financial Times заявил о закате либерализма, который стал противоречить интересам подавляющего живущих на Земле.

Владимир Путин противопоставил ошибку канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая пустила в Германию миллион сирийских беженцев, решению президента США Дональда Трампа, который хочет отгородить Америку от Мексики стеной. Либеральная идея, по мнению Путина, пережила свою цель, когда народы стали протестовать против мультикультурализма, открытых границ и приема мигрантов.

Путин считает, что либеральная идея предполагает отсутствие справедливого наказания для преступников под предлогом защиты прав мигрантов.

Интервью FT уже прокомментировал председатель Европейского совета Дональд Туск. Он сказал, что считает устаревшими авторитаризм, культ личности и правление олигархов. Он добавил, что тот, кто считает либеральную демократию устаревшей, автоматически отправляет и права человека на свалку истории.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин прибыл в Осаку для участия в саммите G20.