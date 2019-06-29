РКЦ “Велес” попросил зеленых веток и осиновой коры

Лосятам-сиротам нужен иван-чай, а медведю — подорожник.

В центре помощи диким животным “Велес” Санкт-Петербурга попросили привезти зеленых веток и трав для питомцев — не только на текущие кормления, но и заготовки на зиму. Ветками и травами в центре кормят лосей, оленей, альпаку, медведей и других животных.

Особенно вкусной в центре считают козью иву, но просят активистов не срезать ветки у дорог.

Кроме этого в “Велесе” попросили кипрея — он же иван-чай — для лосят-сирот. Из трав центру понадобятся сныть, таволга, осока и вообще любые полевые травы, кроме борщевика, ложной крапивы и куриной слепоты. Специально для лосей защитники животных просят осиновую кору. Остается надеться, что у центра не возникнут проблемы с Росприроднадзором.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в “Велесе” показали детей енотов, которых отобрали у фотографа.