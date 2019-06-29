В Иркутской области число погибших от паводка достигло пяти

В превентивных целях отключено энергоснабжение в 4-х районах — это 20 населенных пунктах с населением более 11,2 тыс. человек. Фото: https://www.instagram.com/irk38mchs/

В превентивных целях отключено энергоснабжение в 4-х районах — это 20 населенных пунктах с населением более 11,2 тыс. человек. Фото: https://www.instagram.com/irk38mchs/

Ранее сообщалось о трех погибших. Среди них есть ребенок.

Как сообщат ТАСС со ссылкой на экстренные службы России, число погибших в результате чрезвычайной ситуации в Иркутской области достигло пяти. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.

В результате паводка также пострадали 351 человек, в том числе 33 ребенка. Среди пострадавших 97 человек были госпитализированы, 251 пострадавшему, в том числе 15 детям, медицинская помощь оказана амбулаторно.

В результате чрезвычайного происшествия электроснабжение отсутствует в 20 населенных пунктах Иркутской области.

В превентивных целях отключено энергоснабжение в 4-х районах — это 20 населенных пунктах с населением более 11,2 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что над деревней Глажево поднялись клубы черного дыма из-за пожара.