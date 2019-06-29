Ученые создали новый метод борьбы с облысением с помощью 3D-принтера

Для изготовления объемной структуры из биологически совместимого материала на основе пластика, ученые применили 3D-принтер. Фото: Pixabay

Для изготовления объемной структуры из биологически совместимого материала на основе пластика, ученые применили 3D-принтер. Фото: Pixabay

Американские ученые смогли освоить инновационную технологию выращивания волосяных фолликул с помощью 3D-печати.

Дерматологи из Соединенных Штатов Америки изобрели технологию, которая может стать основой для неиссякаемого источника волос и поможет людям, страдающим от облысения.

Для изготовления объемной структуры из биологически совместимого материала на основе пластика, ученые применили 3D-принтер. Благодаря специальным каналам данной структуры, живые клетки, которые там выращиваются, растут в нужном направлении и приобретают правильную форму, сообщается в издании Медицинского центра Колумбийского университета в Ирвайне автора технологии, Эрбила Абачи.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые нашли взаимосвязь между группой крови и успешностью человека. В Японии руководство компании часто смотрит на данные о группе крови соискателя. Есть мнение, что она может сказать, насколько хорош человек как управленец.