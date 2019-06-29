«Победа» не может получить свои «Боинги» из-за визовых проблем

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У "Победы" проблемы с получением партии самолетов Boeing. Фото: wikimedia.org

Авиакомпания «Победа» объявила о проблемах с получением самолетов Boeing, поскольку авиастроительная корпорация перестала помогать содействовать лоукостеру в получении виз в США

Boeing, в частности, помогал записаться на собеседование в американском консульстве. Таким образом, российские инженеры и пилоты не могут прибыть на завод в Сиэтл для приемки самолетов, сообщил ТАСС источник в «Победе».

За последний год специалисты «Победы» приняли 10 самолетов с этого завода. Следующая партия самолетов Boeing 737MAX должна поступить в ноябре 2019 года, и приемка обычно проводится за полгода до поставки. Источник предположил, что сроки поставок завод-изготовитель не пересмотрел, но вполне вероятно, что они могут сдвинуться.

Всего «Победа» купила 30 самолетов Boeing 737 MAX и выплатила аванс за 20 из них.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что более 400 пилотов обвинили Boeing в намеренном сокрытии недостатков самолета

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