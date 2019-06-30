Корабль «Полтава» ошвартуется в Петербурге во вторник

В параде также примут участие порядка 4 тысяч военнослужащих. Фото: https://vk.com/poltavaship

В параде также примут участие порядка 4 тысяч военнослужащих. Фото: https://vk.com/poltavaship

Во вторник, 2 июля, в Петербурге на Английской набережной ошвартуется 54-пушечный линейный корабль «Полтава». Копия одноименного корабля эпохи Петра I, была воссоздана на верфи исторического судостроения в Лахте. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Задачу доставить парусник «Полтава» на место стоянки выполнят два буксира из состава Ленинградской военно-морской базы. Из Кронштадта в 8 часов, прибытие ожидается после полудня.

Корабль выйдет из Кронштадта в 8 утра и прибудет на Английскую набережную около 12:00.

«Полтава» — основной элемент ретроспективной части Главного военно-морского парада, который состоится в Петербурге в день ВМФ, 28 июля.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что главный военно-морской парад в Петербурге возглавит 54-пушечный линейный корабль «Полтава». Парад по традиции пройдет в День Военно-морского флота и в Кронштадте.