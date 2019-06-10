Главный военно-морской парад в Петербурге возглавит 54-пушечный линейный корабль “Полтава”

В параде также примут участие порядка 4 тысяч военнослужащих. Фото: https://vk.com/poltavaship

В параде также примут участие порядка 4 тысяч военнослужащих. Фото: https://vk.com/poltavaship

Парад по традиции пройдет в День Военно-морского флота и в Кронштадте.

Военно-морской парад в Петербурге состоится в акватории Невы между Благовещенским и Троицким мостами. В Кронштадте же его можно будет увидеть вдоль южной оградительной стенки Кронштадтского порта.

В Петербурге во главе морской колонны пойдет линейный корабль “Полтава”, который будет стоять на Английской набережной задолго до праздничного дня. Посетить его может любой желающий сообщает “Петербургский дневник”.

“Полтава” станет единственным историческим кораблём на параде, поскольку в этом году в парадном расчёте будут представлены только новинки: малые ракетные корабли “Советск” и “Серпухов”, корвет “Гремящий”, фрегат “Адмирал флота Касатонов”, подлодка “Кронштадт”. К прохождению в парадном строю по Неве вдоль Адмиралтейской набережной планируется привлечь 20 кораблей и катеров.

Не только на воде, но в воздухе будут демонстрировать военную мощь страны. Так, над Сенатской площадью пройдет парадная группа самолетов и вертолетов морской авиации. Всего будет 36 самолетов и 20 вертолетов.

В параде также примут участие порядка 4 тысяч военнослужащих.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в “Севкабель Порт” открыли причал для водных прогулок по двум направлениям.