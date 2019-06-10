В “Севкабель Порт” открыли причал для водных прогулок по двум направлениям

Помимо этого, для всех желающих принять участие в экскурсии будет доступен трансферт. Фото: Единый центр водного туризма

Помимо этого, для всех желающих принять участие в экскурсии будет доступен трансферт. Фото: Единый центр водного туризма

Появление нового направления сделает “Севкабель Порт” более доступным для туристов, а также позволит жителям города активнее использовать водный транспорт.

Новые водные направления разработан совместно с судоходной компанией “Нева Тревел Компани”. Новый причал на территории пространства будет использоваться для швартовки специально дооборудованных двухпалубных теплоходов.

Так, от причала будут отправляться два рейса, которые будут работать регулярно. Первый — это рейс вокруг Васильевского острова с выходом в Финский залив. Водная прогулка займет два с половиной часа. Второй — полуторачасовую прогулку по Большой Неве из центральной городской акватории в воды Морского порта.

Помимо этого, для всех желающих принять участие в экскурсии будет доступен трансферт в одну сторону — из центра города до “Севкабель Порт” или из “Севкабель Порт” в центр города.

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