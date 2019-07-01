В Сестрорецке из окна выпал 5-летний ребенок

В воскресенье, 30 июня 2019 года, около 21:10 часов вечера в городе Сестрорецк в Ленинградской области из окна дома выпал ребенок.

Из окна квартиры, которая находится на 8 этаже одного из домов по Дубковскому шоссе в Сестрорецке из окна выпал ребенок 2014 года рождения, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, ребенок выпал из окна по причине недосмотра матери 1976 года рождения. Ребенок был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Находится под наблюдением врачей.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту случившегося, выясняются детали и обстоятельства инцидента.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в тяжелом состоянии с отравлением госпитализировали 12-летнюю петербурженку.