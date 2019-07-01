Прибытие «Полтавы» из Кронштадта задерживается

Петербуржцы ожидали, что копия 54-пушечного корабля времен Петра I прибудет в центр Петербурга во вторник, но по техническим причинам переход отложен.

Корабль «Полтава» должен был отправиться из Кронштадта на Английскую набережную 2 июля. Сейчас переход предварительно отложен на сутки, а может быть и на более долгий срок. О точной дате информация поступит позднее.

Копию «Полтавы» воссоздали на верфи исторического судостроения в Лахте по оригинальным чертежам. Парусник должен пойти в Петербург не своим ходом, а на буксире.

Ранее планировалось что корабль, который должен стать главным событием исторической части Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ, который пройдет 28 июля, откроется для посещения 3 июля.

Корабль «Полтава», с которого выполнена копия, был построен в 1712 году на Адмиралтейских верфях. В проектировании корабля принимал участие сам Петр I. Работы по воссозданию «Полтавы» начались на верфи исторического судостроения в 2013 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что корабль «Полтава» отшвартуется в Петербурге во вторник