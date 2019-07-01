Кот Филимон, хранитель памятника средневекового зодчества в Выборге, завел подружку

Рыжик рассказал об этом в открытом письме «от первого лица».

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Кот Филимон, проживающий в Выборге, рассказал о новой подружке по имени Кошка. Сначала между ними дружбы не сложилось – старожил решил, что у него появилась конкурентка. Она, по словам кота, вела себя настырно и нагло, постоянно убегала куда-то и все ее искали. Несмотря на это, Кошку все полюбили – даже сотрудники музея, в котором живет Филимон.

После между животными возникли «платонические чувства».

«Лапы не поднимаются ее выгнать — добилась-таки и моего внимания, молодая красотка. Пусть живет. Да и мне не так скучно»,

— подытожил он.

Напоминаем, что кот Филимон год назад стал официальным работником музея, у него есть трудовая. Он является «старшим мяучным сотрудником».

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