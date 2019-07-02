В Петербурге украли Porsche у матери топ-менеджера «Газпромнефти»

Вечером 1 июля 2019 года на Васильевском острове был украден автомобиль. Для вскрытия машины ворам потребовалось всего 10 минут.

Топ-менеджер «Газпромнефти» сообщил в полицию о краже дорогой иномарки вечером первого июля, сообщает «Мойка78». Автомобиль Porsche Macan S пропал возле дома 45 на Среднем проспекте в половину седьмого вечера. По словам заявителя, автомобиль, стоимость которого более 2,5 млн рублей, является собственностью его 67-летней матери.

Автомобиль засекли по камерам на 36-ом километре ЗСД в течении нескольких минут после сообщения о пропаже. Воры двигались на угнанном авто в сторону трассы «Скандинавия». Сообщается, что они двигались по автодороге в сопровождении другой иномарки Mercedes CLS с поддельными госномерами, которые принадлежат женщине 1987 года рождения.

ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило, что возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге нашли мотоцикл, числящийся в угоне.