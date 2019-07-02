Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел украинских силовиков

Съемочная группа Всероссийской государственной телерадиовещательной компании попала под обстрел в Донецкой народной республике.

Корреспондент телерадиокомпании Андрей Руденко рассказал «РИА Новости» что по журналистам открыли огонь когда они отправились фиксировать последствия утренних и ночных ударов ВСУ по поселку Александровка Донецкой области. По его словам, силовики стреляли по ним минами 120-го калибра.

Съемочной группе удалось спрятаться от обстрела, в результате происшествия никто не пострадал.

Также известно что под минометные обстрел попали работники пресс-службы ведомства и агентства News Front, заявили в управлении Народной милиции республики.

Представители ДНР сообщили, что украинские силовики вели артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Донбасса в течение всей недели, а за прошедшие сутки они нарушили перемирие более 30 раз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала,что Украина отступает с передовых позиций в Донбассе.