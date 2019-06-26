Украина отступает с передовых позиций в Донбассе

Военнослужащие Украины покидают передовые позиции, расположенные возле села Сокольники. Данный населенный пункт находится под контролем Луганской народной республики (ЛНР).

Военные 14-й бригады Вооруженных сил Украины отступили со своих позиций, сообщает Иван Филипоненко, пресс-секретарь народной милиции ЛНР. Филипоненко добавил, что это случилось из-за нехватки солдат на переднем крае, отсутствия удовлетворительных бытовых условий и нехватки самого простого обеспечения.

Также пресс-секретарь добавил, что командование Украины пока что не выяснило причины данных действий военнослужащих и старается не дать возможность повторить отступление.

Напоминаем, что боевые действия в Донбассе начались в апреле 2014 года. Конфликт ведется между вооружёнными силами Украины и формированиями повстанцев (в основном сторонников самопровозглашённых ДНР и ЛНР).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что власти Украины рассчитывают снять транспортную блокаду Донбасса.