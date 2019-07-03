Архитекторы назвали лучший дом в мире

Он стоит в японском городе Курасики.

Ведущие специалисты выбрали дом, который они считают лучшим в 2019 году, передает издание The Architectural Review. Ежегодную премию AR House вручили жилому дому в Японии. За него проголосовало жюри из разных стран – из Норвегии, Великобритании и многие других. Они посчитали, что именно этот проект заслуживает звание лучшего. Известно, что строительной компании ради победы пришлось восстановить старинный дом. Они постарались сохранить его изюминки, при этом сделав здание современным японским домом. У него появились открытые пространства, а прочные деревянные колоны теперь придерживают историческую крышу.

Уточняется, что экспертам пришлось отсмотреть более 200 проектов с разных уголков мира.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые выяснили, сколько должно быть денег в кошельке, чтобы его вернули. Выяснилось, что чаще всего люди решали вернуть находку, если в кошельке лежало много денег. Примерно половина людей стремилась связаться с владельцем портмоне, если в нем лежала сумма до 13 евро. 72% участников эксперимента звонили, если сумма была менее 100 долларов.