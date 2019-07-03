В Красносельском районе произошла драка на детской площадке

Один троих участников драки был госпитализирован с телесными повреждениями.

Во вторник, 2 июля, в отделение полиции Красносельского района Санкт-Петербурга поступила информация о драке, которая происходила на детской площадке у дома 26 по улице Доблести.

На место инцидента прибыли сотрудники полиции, где ими был обнаружен и передан бригаде скорой помощи гражданин 1981 года рождения. Он находился в тяжелом состоянии, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

У пострадавшего были зафиксированы телесные повреждения. По подозрению в совершении преступления на месте были задержаны двое мужчин 1986 и 1981 годов рождения, которые избили потерпевшего на почве неприязненных отношений.

Принимается решение о возубждении угловного дела.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти в пьяной ссоре мужчина получил ножевое ранение.