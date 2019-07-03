Жительница Ленобласти подозревается в пособничестве при изнасиловании дочери

В ходе работы сотрудников правоохранительных органов, была установлена преступная роль матери пострадавшей девочки.

По данным следствия стало известно, что в ночь на 29 июня 2019 года в частном доме одного из населенных пунктов Всеволожского района Ленинградской области подозреваемый изнасиловал 16-летнюю дочь, а его супруга посодействовала совершению преступления.

В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по преступлению, предусмотренному п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Подозреваемая задержана и допрошена по обстоятельствам дела, на данный момент следствие решает вопрос о мере пресечения для нее, сообщает в Gazeta.SPb пресс-служба СУ СК России по Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Следственный комитет проверит муниципальные выборы в Петербурге. Претензии у члена ЦИКа возникли к работе сразу двух муниципальных образований Петербурга — «Екатерингофский» и «Красненькая речка».