Ученые смогли удалить ВИЧ в ДНК двух мышей

Впервые уничтожить вирус в клетках мышей смогла международная команда вирусологов с помощью объединения технологии редактирования генома с препаратом для подавления вируса.

Поражающие результаты лабораторных исследований опубликовали в журнале Nature Communications.

Исследователь Камель Халили из американского университета Темпла в Филадельфии рассказал, что генная терапия и последовательное подавление размножения ВИЧ способны полностью ликвидировать вирус во всем теле зараженных животных. На подтверждение полного уничтожения вируса ушли годы, сообщил Говард Гендельман из UNMC в CNN.

Добавим, что в марте 2019 года у британских ученых получилось добиться ремиссии у зараженных ВИЧ пациентов, после того как им трансплантировали стволовые клетки донора с иммунитетом к инфекции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть находится в списке регионов с высокой распространенностью ВИЧ. В списке регионов России с самым высоким процентом носителей ВИЧ-инфекции оказалась Ленинградская область.