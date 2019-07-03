Убийц старейшей сотрудницы Мариинского театра признали виновными

Коллегия присяжных единодушно отказала сиделке блокадницы и ее пособнику в снисхождении.

В Санкт-Петербурге вынесли вердикт в отношении Галины Гусейновой и Размика Акобяна. Присяжные признали фигурантов дела об убийстве и разбое виновными и не заслуживающими снисхождения. Решение коллегии было единогласным, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 3 июля.

Речь идет об убийстве 93-летней блокаднице Ленинграда и старейшей сотрудницы Мариинского театра, которое произошло 20 ноября. Гусейнова работала сиделкой у пенсионерки и решила похитить у нее все ценные вещи. Для этого она впустила в квартиру двух знакомых — Акобяна и Сенника Нарояна, оба уроженцы Армении. Мужчины долго били пенсионерку, а в конце концов задушили — такие результаты расследования огласил Следственный комитет Петербурга. Из квартиры пропали 130 тысяч рублей, банковская карточка и фотография Шаляпина с автографом.

Приговор подсудимым пока не огласили. Максимальное наказание за убийство по УК РФ — пожизненное заключение, так как смертную казнь в России не применяют.

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