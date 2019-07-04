Русалочку сыграет темнокожая певица Холли Бэйли

На YouTube пользователи записывают множество роликов, где сравнивают Холли с анимационным персонажем. Фото: youtube.com

На YouTube пользователи записывают множество роликов, где сравнивают Холли с анимационным персонажем. Фото: youtube.com

Режиссер Роб Маршалл объявил, что в игровом ремейке мультфильма «Русалочка» главную роль исполнит 19-летняя Хэлли Бэйли из R’n’B-дуэта Chloe&Halle.

Девушка вместе со своей сестрой Хлоей основала в 2015 году дуэт, который стал известным благодаря Бейонсе. Группа поместила Бейонсе на обложку своего ролика на YouTube, и суперзвезда обнаружила это и помогла дуэту раскрутиться.

Теперь Холли заметил Маршалл и выбрал ее для роли Ариэль в новой экранизации «Русалочки» Диснея. И хотя режиссер провел последние пару месяцев, встречаясь со многими талантливыми актрисами, инсайдеры говорят, что Бэйли приглянулась ему с самого начала.

«После обширных поисков стало совершенно ясно, что Холли обладает редким сочетанием духа, сердца, молодости и невинности плюс у нее великолепный голос», — сказал Маршалл. Он считает, что это тот самый набор качеств, который позволит ей достойно сыграть эту культовую роль.

В новом фильме «Русалочка» будут звучать песни из диснеевского мультфильма 1989 года, а также новые мелодии.

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