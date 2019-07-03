Тарантино может уйти из кино, если “Однажды в Голливуде” хорошо примут

Голливудский режиссер рассказал, чем займется на “пенсии”.

Режиссер Квентин Тарантино предположил, что перестанет снимать кино, о чем сообщил GQ Australia 3 июля. Тарантино признался, что хочет уйти на пике своего мастерства — если девятый фильм “Однажды в Голливуде” хорошо примут, то десятого может и не быть.

Тарантино рассказал, чем займется на “пенсии”: он хочет писать книги о кинематографе и попробовать себя в роли автора для театра. Сейчас режиссеру 56 лет.

“Однажды в Голливуде” появится на российских киноэкранах 8 августа, хотя сам фильм 21 мая уже представили на Каннском кинофестивале 21 мая — ему устроили шестиминутную овацию. В фильме снялись Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Фильм выйдет в мировой прокат 26 июля.

Сейчас фильм “Однажды… в Голливуде” имеет рейтинг 9,6 из 10 на сайте IMDB – свои голоса отдали 6798 пользователей, но, вероятно, большинство из оценивших видели лишь трейлер картины.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Тарантино может снять новый фильм о Джанго с участием Зорро.