Тарантино снимет новый фильм о Джанго с участием Зорро

Режиссер собирается экранизировать собственный комикс, выпущенный совместно с DC.

Режиссер Квентин Тарантино начал работу над экранизацией комиска “Джанго/Зорро”, сообщает Collider 4 июня. Тарантино сам написал комикс и выпустил его совместно с компанией DC Comics.

Портал сообщает, что в фильме покажут события, произошедшие после событий, отраженных в фильме Тарантино “Джанго освобожденный”. Спагетти-вестерн вышел в 2012 году, главные в роли в нем сыграли Джейми Фокс, Кристоф Вальц и Леонардо ДиКаприо. Тарантино сам написал сценарий к фильму. Персонаж Зорро является продуктом народного творчества Новой Испании XVII века.

К созданию сценария планируется привлечь писателя Джеррода Кармайкла. Последним фильмом Тарантино стал “Однажды в Голливуде”, а одной из самых известных работ является “Криминальное чтиво”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Тарантино объяснил, почему тянул с браком.