Тарантино рассказал, почему тянул с браком до 55 лет

Новый фильм режиссера сорвал овации на Каннском фестивале.

Режиссер Квентин Тарантино показал на Каннском фестивале новую работу “Однажды..в Голливуде” и сорвал овации зрителей 22 мая. Позже звезды фильма и сам Тарантино рассказали о работе над фильмом.

Автор рассказал, почему так долго не вступал в брак. По его словам, он вообще-то не намеревался жениться, но зато теперь знает причину этого — он искал идеальную женщину. Полгода назад он сыграл свадьбу с певицей Даниелой Пик из Израиля — они обручились в 2017 году. Сейчас Тарантино 56 лет, а Даниеле Пик — 35. Детей у американского режиссера нет.

Новый фильм Таратино посвящен концу “золотого века” Голливуда и рассказывает о жизни двух актеров на фоне событий 1969 года.

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