Жители Выборга помогли травмированной землячке вернуться из Турции

В социальных сетях был опубликован пост с просьбой помочь организовать перелет в Россию жительнице Выборга, у которой произошло кровоизлияние в мозг во время отдыха в Турции. Ей была проведена операция, на данный момент пострадавшая находится в коме.

За несколько часов неравнодушным землякам Татьяны Жгун удалось собрать необходимую сумму на оплату лечения и перелета из Турции, сообщает ее муж Видим Абрамов на своей странице «ВКонтакте».

Для транспортировки в Россию из Турции вылетит специальный борт 4 июля вечером. Оставшуюся часть денег направят на содержание Татьяны в Санкт-Петербурге и дальнейшую реабилитацию, сообщил ее супруг.

Родственники Татьяны выразили огромную благодарность всем отзывчивым людям, которые смогли помочь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что собрано более 900 тысяч рублей на помощь жительнице Выборга с лейкозом. Женщина проживает в Выборге в Ленинградской области. История её болезни началась весной прошлого года, когда врач диагностировал у неё кисту головного мозга.