Собрано более 900 тысяч рублей на помощь жительнице Выборга с лейкозом

Всего за три дня жителями Ленинградской области было собрано более 900 тысяч рублей на помощь женщине, которая борется с острым лейкозом.

Женщина проживает в Выборге в Ленинградской области. История её болезни началась весной прошлого года, когда врач диагностировал у неё кисту головного мозга. Затем в мае 2019 года после прохождения обследования у Айны Балатхановой выявили острый лейкоз, что является одной из форм рака крови.

Айна открыла группу в соцсети «ВКонтакте», где попросила о помощи. И сделала это не зря! Об успехах сбора средств она сама рассказала на стене в сообществе: «И самая мажорная нота — на карте 808 852 рубля, наличкой — 98 000!».

Женщина отмечает, что настроение у нее хорошее, волосы пока на месте, однако есть невозможно. Айна поблагодарила всех за слова поддержки и материальную помощь.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что петербургским бездомным подарят свитера из собачьей шерсти.