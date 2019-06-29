Петербургским бездомным подарят свитера из собачьей шерсти

Организаторы акции планируют собрать минимум 10 килограммов шерсти.
Об этом стало известно 28 июня, новостью поделилось издание «Петербургский дневник». Международная выставка «Город собак» пройдет в «Экспофоруме» с 28 до 30 июня.
В специальной акции примут участие 100 собак, которых собираются подстричь. Выигрывают от этой ситуации не только животные, но и люди – шерсть верных друзей человека пойдет на доброе дело. Ее используют для вязания свитеров. Благотворительная организация «Хурма» обязалась обеспечить людей без места жительства теплой обновкой. Всю одежду активисты передадут в «Ночлежку».
Всего мероприятие посетит около пять тысяч собак 400 пород со всей России и даже других стран. Они будут выступать на шоу, чтобы побороться за звание лучшей.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Ночлежка» собирает деньги на ночной приют для бездомных.