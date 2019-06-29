Петербургским бездомным подарят свитера из собачьей шерсти

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Организаторы акции планируют собрать минимум 10 килограммов шерсти.

Об этом стало известно 28 июня, новостью поделилось издание «Петербургский дневник». Международная выставка «Город собак» пройдет в «Экспофоруме» с 28 до 30 июня.

В специальной акции примут участие 100 собак, которых собираются подстричь. Выигрывают от этой ситуации не только животные, но и люди – шерсть верных друзей человека пойдет на доброе дело. Ее используют для вязания свитеров. Благотворительная организация «Хурма» обязалась обеспечить людей без места жительства теплой обновкой. Всю одежду активисты передадут в «Ночлежку».

Всего мероприятие посетит около пять тысяч собак 400 пород со всей России и даже других стран. Они будут выступать на шоу, чтобы побороться за звание лучшей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Ночлежка» собирает деньги на ночной приют для бездомных.

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